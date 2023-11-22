Восемь взяток за смену: двух патрульных полицейских судят в Костанае

Двух бывших патрульных полицейских Костаная судят за взятки, которые они собирали с водителей автомобилей. За одну смену подсудимым удалось "заработать" более 155 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривают в уголовном суде Костаная, на скамье подсудимых два бывших патрульных полицейских. Им вменяют получение взятки, известно о восьми эпизодах за одну смену. Речь в деле идет о событиях 4 февраля этого года, передает TobolIfno.

"Инспекторами Истлеуовым и Кабжановым на пересечении улиц Каирбекова-Гоголя была остановлена машина марки "ВАЗ- 2107", которая была оборудована LED-лампами (нестандартное освещение). Во время проверки документов сотрудники выяснили, что владелец авто был ранее лишен водительских прав. Автомобилист попросил не составлять протокол, а решить все на месте. Таким образом он передал взятку полицейским в размере 10 тысяч тенге". Гульмира Кинжетаева, прокурор

После подсудимые, согласно материалам дела, заступили в патруль к Истлеуову заступил Айтенов и они, неся службу на трассе "Екатеринбург-Алматы" получили еще восемь взяток. Среди водителей были граждане соседней России, сказано в деле. Общая сумма взятки, которую приняли бывшие полицейские составила 155 тыс. 303 тенге.

Подсудимые в суде отказались давать показания, отмечает издание. Суд продолжится в ближайшее время.

Накануне бывшему заместителю министра труда и социальной защиты Нуржану Альтаеву вынесли приговор в Астане. Его признали виновным в получении взяток и приговорили к 10 годам лишения свободы.