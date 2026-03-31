Общество

КНБ проводит расследование после видео с участием полицейских и нарушителя ПДД в Костанае

патрульная машина, полицейские, водитель, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 09:41
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проводит расследование по общению водителя с полицейским в патрульной машине на улице Костаная, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на запрос "НГ", начальник Департамента полиции (ДП) Костанайской области Ерлан Файзуллин проинформировал, что после публикации в прессе проведено служебное расследование:

"По его результатам принято решение передать собранные материалы в ДКНБ по Костанайской области для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством".

В свою очередь заместитель начальника ДКНБ по Костанайской области Ерзат Жаксыбаев сообщил региональному порталу, что ведомство начало досудебное расследование, зарегистрированное в ЕРДР по ч. 2 ст. 366 ("Получение взятки") УК РК.

"Вместе с тем в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит", – добавил он.

Инцидент произошел 7 февраля 2026 года. На кадрах видно, как мужчина что-то достает из кармана и протягивает руку полицейскому. Затем они пожали друг другу руки и мужчина покинул авто стражей порядка. На улице в это время стоял другой полицейский.

В комментариях к видео предположили, что автор видео стал свидетелем дачи взятки полицейскому. Водителем машины оказался житель Узункольского района Александр, который заявил, что никакой взятки полицейским не давал, а на видео очевидца запечатлено то, как у него выпала визитная карточка. За нарушение ПДД водитель был привлечен к административной ответственности, а Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области по видеозаписи было начато служебное расследование.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
