В Алматы 17-летний пассажир с кастетом переполошил сотрудников метро
Фото: Zakon.kz
Полицейские изъяли кастет у несовершеннолетнего пассажира метро в Алматы. Инцидент произошел на станции "Райымбек батыра", сообщает Zakon.kz.
Начальник Управления административной полиции Алматы Нурлан Аманбек отметил, что данный факт был выявлен при прохождении проверки через рентген-телевизионную установку.
"Задержан 17-летний житель Илийского района. При осмотре его сумки обнаружен кастет кустарного производства. Юноша поспешил оправдаться и пояснил, что сумка принадлежит его другу. Правонарушитель был передан сотрудникам Управления полиции Жетысуского района. Его действиям будет дана правовая оценка".Нурлан Аманбек
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Стражи порядка напомнили, что с 20 по 30 ноября в Алматы проводится общереспубликанское ОПМ "Правопорядок".
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В пресс-службе МВД уточнили, что увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей.
Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства.
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