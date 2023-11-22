В Алматы 17-летний пассажир с кастетом переполошил сотрудников метро

Полицейские изъяли кастет у несовершеннолетнего пассажира метро в Алматы. Инцидент произошел на станции "Райымбек батыра", сообщает Zakon.kz.

Начальник Управления административной полиции Алматы Нурлан Аманбек отметил, что данный факт был выявлен при прохождении проверки через рентген-телевизионную установку.

"Задержан 17-летний житель Илийского района. При осмотре его сумки обнаружен кастет кустарного производства. Юноша поспешил оправдаться и пояснил, что сумка принадлежит его другу. Правонарушитель был передан сотрудникам Управления полиции Жетысуского района. Его действиям будет дана правовая оценка". Нурлан Аманбек

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка напомнили, что с 20 по 30 ноября в Алматы проводится общереспубликанское ОПМ "Правопорядок".

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В пресс-службе МВД уточнили, что увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей.

Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства.