Опасная находка в кармане: подросток привлек внимание полиции в метро Алматы
Об этом 4 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По их данным, инцидент произошел во время стандартного прохода через рамку металлоискателя.
Опасная находка сразу привлекла внимание работников метрополитена, после чего подростка изолировали.
"Подростка передали следственно-оперативной группе Управления полиции Ауэзовского района для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.
В настоящее время стражи порядка устанавливают происхождение предмета, его принадлежность задержанному, а также цель и обстоятельства хранения опасного предмета.
По результатам проверки и назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение.
На станции метро "Абай" ранее у пассажира нашли нож. В полиции Алматы также рассказывали об обнаружении в сумке пассажира метро двух патронов калибра 5,45 миллиметра.
А в сентябре задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.