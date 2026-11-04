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Опасная находка в кармане: подросток привлек внимание полиции в метро Алматы

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 23:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Обычный досмотр на станции метро "Сарыарка" в Алматы закончился задержанием несовершеннолетнего пассажира. В кармане куртки 17-летнего юноши сотрудники полиции и службы безопасности обнаружили предмет, похожий на кастет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По их данным, инцидент произошел во время стандартного прохода через рамку металлоискателя.

Опасная находка сразу привлекла внимание работников метрополитена, после чего подростка изолировали.

"Подростка передали следственно-оперативной группе Управления полиции Ауэзовского района для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.

В настоящее время стражи порядка устанавливают происхождение предмета, его принадлежность задержанному, а также цель и обстоятельства хранения опасного предмета.

По результатам проверки и назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение.

На станции метро "Абай" ранее у пассажира нашли нож. В полиции Алматы также рассказывали об обнаружении в сумке пассажира метро двух патронов калибра 5,45 миллиметра.

А в сентябре задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.

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Канат Болысбек
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