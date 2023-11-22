Замглавы Департамента экологии ВКО арестовали по делу о взятке

Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 22 ноября рассказал, что Антикор расследует дело в отношении замглавы Департамента экологии Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов, в Восточно-Казахстанской области Антикор совместно с департаментом КНБ и прокуратурой провел негласные следственные действия.

"По результатам негласных следственных действий изобличили заместителя руководителя Департамента экологии области. Его подозревают в получении взятки в крупном размере". Арман Тлеукенов

По словам спикера, чиновника подозревают в том, что он получил деньги за непривлечение к административной ответственности одно из предприятий региона. Компанию должны были оштрафовать за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду.

По данным Антикора, подозреваемого с санкции суда взяли под стражу.

Также 22 ноября Арман Тлеукенов сообщил, что Антикор расследует дело в отношении сотрудников компании QazaqGaz.