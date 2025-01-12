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Происшествия

Замглавы Департамента экологии по ВКО осудили за крупную взятку

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 12:04 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске вынесли приговор заместителю руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении гражданина Т. рассматривал городской суд № 2.

"Департаментом экологии ВКО по заявлениям граждан была инициирована проверка золотоизвлекательной фабрики на предмет соблюдения норм экологического законодательства РК. В ходе проверки установлен ряд нарушений в части отклонения от проектных решений по срокам завершения строительства предприятия, которые влекут временное запрещение деятельности", – пояснили в пресс-службе суда.

Однако заместитель руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области за непривлечение ТОО к административной ответственности и положительный акт по результатам проверки деятельности получил в мае 2023 года от директора предприятия взятку в сумме 30 000 долларов США (по курсу доллара к тенге на 12.05.2023 года эквивалентно 13 326 600 тенге).

"Вина подтверждена вещественными доказательствами – денежными средствами в сумме 6 970 000 тенге, показаниями свидетелей, подтвердивших договоренность положительного решения вопроса за вознаграждение, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз", – сообщили в суде.

Прокурор просил назначить Т. наказание в виде лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил его оправдать.

Суд, исходя из тяжести совершенного преступления, приговорил чиновника к семи годам лишения свободы, также ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. При этом в суде напомнили, что к осужденным за совершение тяжких коррупционных преступлений условно-досрочное освобождение не применяется.

Приговор не вступил в законную силу.

В январе 2025 года в суде Усть-Каменогорска также огласили приговор в отношении бывшего руководителя областного Департамента экологии Данияра Алиева. Главного эколога ВКО признали виновным в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за выдачу коммерческой организации экологического разрешения на добычу золота.

Андрей Дюсупов
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