"Казахмыс" приостановил работу на всех подземных рудниках из-за гибели рабочих

Корпорация "Казахмыс" приостановила все работы на подземных рудниках в связи с гибелью двух проходчиков на руднике "Жайсан" в Жамбылской области. ЧП произошло 27 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Остановка всех работ продлится до тех пор, пока выявленные нарушения не устранят. Несмотря на это, заработную плату всем работникам обещают выплатить в полном объеме.



"В связи с групповым несчастным случаем, произошедшим на руднике "Жайсан" 27 ноября, руководством группы компаний "Казахмыс" принято решение приостановить горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках корпорации. Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности", – говорится в сообщении.

После завершения работы комиссий и выяснения всех обстоятельств, результаты проверок будут доведены до трудовых коллективов. Также будут приняты меры для дальнейшего укрепления безопасности труда.



27 ноября на руднике "Жайсан" произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека.

