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Дерево раздавило машину в Алматы: в акимате назвали причину происшествия

Дерево раздавило машину в Алматы: в акимате назвали причину происшествия Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы рассказали, почему дерево упало на проезжую часть, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, 23 ноября 2023 года в 11:10 упало дерево на улице Калдаякова. Сотрудники управления выезжали на место. Они установили, что упавший дуб не имел внешних повреждений.

Также отмечается, что дерево было здоровым, это подтверждается Реестром зеленых насаждений города. 

По предварительным данным, сильный дождь подмыл почву у основания дерева, что и привело к падению.

Подрядная организация убрала упавшее дерево с проезжей части.

Ранее в Алматы упавшее дерево раздавило машину и перекрыло дорогу. 

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