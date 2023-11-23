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В Алматы упавшее дерево раздавило машину и перекрыло дорогу

В Алматы упавшее дерево раздавило машину и перекрыло дорогу Фото: Zakon.kz
23 ноября 2023 года в Медеуском районе Алматы на дорогу упало дерево, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Департамента по чрезвычайным ситуациям города, это произошло на пересечении улиц Калдаякова и Богенбай батыра.

К счастью, никто не пострадал.

Видео очевидцы прислали в Telegram-канал Qumash.

"На место происшествия направлены силы и средства Службы спасения для расчистки проезжей части".Пресс-служба ДЧС Алматы

Примечательно, что 22 ноября алматинцы и гости города, в том числе автовладельцы, были предупреждены о мерах безопасности во время сильного дождя.

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Вместе с тем силы и средства подрядных организаций и служб взаимодействия были приведены в готовность.

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