МВД сделало заявление по "лжетеррористам"

Министерство внутренних дел Казахстана 24 ноября 2023 года обратилось к гражданам страны, которым напомнило об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщает Zakon.kz.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента по противодействию экстремизму МВД РК Азамат Хасенов напомнил, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14-ти лет.

"Санкция ст. 273 УК РК предусматривает штраф в размере до 5000 МРП (это более 17 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, по решению суда придется отплатить ущерб, который был нанесен объекту. Эта сумма варьируется от 200 тыс. до 2 млн тенге за вызов на один объект", – подчеркнул он.

По словам спикера, в сравнении с 2022 годом в текущем году отмечается рост таких преступлений почти на 12%: если по итогам 10 месяцев прошлого года было расследовано 141 уголовное дело, то в этом году эта цифра уже составляет 160 уголовных дел.

"С начала года к уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма привлечены 39 человек. Из них 12 человек уже осуждены к различным срокам и видам наказания: к лишению свободы – 3, к ограничению свободы – 7, к штрафу – 1, к принудительным мерам медицинского характера – 1". Азамат Хасенов

Он уточнил, что такие сообщения чаще всего поступают в Астане и Алматы, в последнее время участились случаи "электронного лжетерроризма" в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Причем, как отметил старший оперуполномоченный, чаще всего целями ложного минирования становятся объекты транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и судов.

"Всего за совершение заведомо ложных актов терроризма органами полиции в этом году задержано 14 несовершеннолетних. В Алматы – 6, Карагандинской области – 4, Астане, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях по одному. Все их родители также привлечены к административной ответственности за непринятие должных мер по воспитанию детей и оштрафованы на крупные суммы, – добавил Азамат Хасенов.

Ранее МВД обращалось к казахстанцам из-за незаконной порубки, уничтожения и повреждения деревьев и кустарников. В ведомстве напомнили, что за подобное "предусмотрена административная и уголовная ответственность". Подробнее здесь.