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Полицейские показали, как мошенники подделывают свой голос

Полицейские показали, как мошенники подделывают свой голос Фото: pxhere
В Атырау полицейские задержали мошенника, который с легкостью подделывал свой голос, сообщает Zakon.kz.

18 ноября полицейские задержали подозреваемого, 1996 года рождения, который через сайт недвижимости дал рекламу о сдачи квартиры в аренду и обманывал клиентов. 

Мужчина легко подделывал свой голос по телефону под голос молодой девушки либо женщины.


"Переписываясь с подозреваемым посредством мессенджера WhatsApp 37-летняя жительница города перечислила ему 50 000 тенге в виде предоплаты", – говорится в сообщении. 

Полицейские установили, что подозреваемый причастен к трем таким уголовным делам. Начато досудебное расследование.

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, как распознать телефонных мошенников и не стать их жертвой. 

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