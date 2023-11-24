Полицейские показали, как мошенники подделывают свой голос

В Атырау полицейские задержали мошенника, который с легкостью подделывал свой голос, сообщает Zakon.kz.

18 ноября полицейские задержали подозреваемого, 1996 года рождения, который через сайт недвижимости дал рекламу о сдачи квартиры в аренду и обманывал клиентов.



Мужчина легко подделывал свой голос по телефону под голос молодой девушки либо женщины.





"Переписываясь с подозреваемым посредством мессенджера WhatsApp 37-летняя жительница города перечислила ему 50 000 тенге в виде предоплаты", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что подозреваемый причастен к трем таким уголовным делам. Начато досудебное расследование.

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