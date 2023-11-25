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Троих маленьких детей и их мать спасли из горящей квартиры пожарные Экибастуза

Троих маленьких детей и их мать спасли из горящей квартиры пожарные Экибастуза Фото: Zakon.kz
Спасателям удалось вызволить из огня пятимесячного, 1,5-годовалого и четырехлетнего малышей и их маму через окно горящей квартиры, сообщает Zakon.kz.

Вечером 23 ноября в одной из квартир многоэтажного дома по улице Королева произошел пожар. Горящие мебель, бытовая техника и натяжной потолок заполнили квартиру едким дымом, в котором оказалась мама с тремя маленькими детьми, передает Pavlodarnews.

Пожар заполнил дымом горящую квартиру, подъезд и жилплощадь соседей. Спасать детей из огня и дыма пожарным пришлось через окно. Так, спасатели вынесли малышей пяти месяцев, полутора и четырех лет. Маму малышей вывели через подъезд.

Ранее пожарные Усть-Каменогорска спасли из горящего дома 15 человек и ликвидировали возгорание в многоэтажке.

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