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Происшествия

Женщину спасли из горящей квартиры в Таразе

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 19:12 Фото: Zakon.kz
В дымовой ловушке оказалась хозяйка квартиры, проживающая в Таразе. Спасателям удалось вызволить ее из пожара, сообщает Zakon.kz.

О том, что в пятиэтажном жилом доме разгорелся пожар, на пульт "112" сообщили очевидцы. 

"Из задымленной квартиры спасли 50-летнюю хозяйку квартиры. Пострадавшую осмотрела бригада Центра медицины катастроф. Госпитализация женщине не потребовалась", – рассказали в МЧС.

Как отметили спасатели, эвакуация жителей не проводилась.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Ранее по счастливой случайности спасли от гибели женщину. Происшествие случилось в Усть-Каменогорске на воде.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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