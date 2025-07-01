Женщину спасли из горящей квартиры в Таразе

В дымовой ловушке оказалась хозяйка квартиры, проживающая в Таразе. Спасателям удалось вызволить ее из пожара, сообщает Zakon.kz.

О том, что в пятиэтажном жилом доме разгорелся пожар, на пульт "112" сообщили очевидцы.

"Из задымленной квартиры спасли 50-летнюю хозяйку квартиры. Пострадавшую осмотрела бригада Центра медицины катастроф. Госпитализация женщине не потребовалась", – рассказали в МЧС.

Как отметили спасатели, эвакуация жителей не проводилась.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Ранее по счастливой случайности спасли от гибели женщину. Происшествие случилось в Усть-Каменогорске на воде.