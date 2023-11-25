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Трупы собак у моря: компания по отлову ответила на возмущения жителей Актау

последствия нападения собак Фото: ИП "Redmaya"
Жители Актау возмутились отстрелом собак средь бела дня. Как выяснилось, среди убитых находились и подопечные приюта для бездомных животных. В ИП "Redmaya" ответили на возмущение горожан и зоозащитников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", предприятие занимается отловом бездомных собак и кошек в Актау и Мунайлинском районе, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией. Для вышеуказанных работ на государственный закуп заключен договор с Управлением сельского хозяйства Мангистауской области.

"Поступил вызов от полицейских о том, что на набережной собака укусила пожилого человека. На место выехала наша бригада, которая произвела отлов всех бродячих собак с последующим введением препаратов "Роматар" и "Ксилазал". При транспортировке животных на базу и погрузке их в машину для наблюдения и идентификации некоторые из собак, на которых данные препараты не оказали должного действия, выскочили из машины и убежали с базы. Остальные же пойманные животные заснули под действием препарата", – объяснили в ИП "Redmaya".

По поводу возмущений фонда Umit Mangistau в ИП "Redmaya" ответили, что в этом месяце к ним обратились 3 граждан, на которых нападали безнадзорные собаки. Пострадали и их домашние питомцы.

Кроме этого, в компанию поступило более 100 обращений от граждан о том, что бродячие животные пугают их.

"Ранее было направлено 19 обращений директору фонда Umit Mangistau и фонду "Шанс", где неоднократно предупреждалось о нападениях собак и о их последствиях. Никаких мер с их стороны не было принято", – отметили в ИП "Redmaya".

В ИП "Redmaya" заявили, что у них имеются фото и видеофиксация о причиненных людям физических увечий из-за безнадзорных собак.

Общественный фонд Umit Mangistau опубликовал в Instagram фото после отстрела бездомных собак на набережной 14 микрорайона Актау. На кадрах видно, что некоторые из животных были с чипами, то есть прошедшие стерилизацию. Фонд потребовал от ИП "Redmaya" разъяснить ситуацию.

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