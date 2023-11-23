Трупы собак у моря: жители Актау возмутились отстрелом собак средь бела дня

Последствия отстрела опубликовали в Instagram. Среди отстрелянных собак находились и собаки из приюта для бездомных животных общественного фонда Umit Mangistau, сообщает Zakon.kz.

Общественный фонд Umit Mangistau опубликовал в Instagram фото после отстрела бездомных собак на набережной 14 микрорайона Актау, пишет Lada.kz.

На кадрах видно, что некоторые из животных были и собаки с чипами, то есть прошедшие стерилизацию. Помимо этого, горожане засняли на видео автомобиль специалистов по отлову, который двигался по пешеходной зоне набережной.





Сами специалисты по отлову сообщили представителю фонда, что поступила жалоба, и якобы имеется заявление в полицию от местного жителя, на которого эта собака напала.

"Множество трупов, среди которых подопечная фонда Umit Mangistau. Ее лечение и стерилизация были произведены на счет сборов неравнодушных граждан. Какое есть право, и какие законные основания производить отстрел животных в дневное время? Почему представитель отлова ИП Redmaya такой агрессивный? Куда повезли собак? Вопросов много! Ответов нет!" – говорится в публикации.

4 октября 2023 года сотрудника ветслужбы Костаная оштрафовали за убийство собаки. Мужчина застрелил собаку, которая в тот момент была в ошейнике. Его оштрафовали за "жестокое обращение с животными".