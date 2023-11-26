Часть моста сорвало ледоходом в ЗКО

40 метров понтонного моста разрушил ледоход в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В минувшую пятницу, 24 ноября, часть понтонного моста через реку Урал сорвало начавшимся ледоходом в Западно-Казахстанской области. Вода и образовавшийся на поверхности лед обрушили 40 метров конструкции, передает Мой город.

Как рассказали в пресс-службе департамента по ЧС региона, мост состоит из трех частей и общая его протяженность 120 метров.





" В 15.00 на помощь выехал ОСО ДЧС для зацепки троса уплывшей конструкции, где ГПК "Жаиктехсервис" будет восстанавливать в исходное положение конструкцию. В 18.25 окончены работы по зацепке троса и фиксации конструкции на расстоянии 400 метров от исходного местоположения понтонного моста". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Аварийная ситуация привела к приостановлению проезда через реку. Теперь водителям приходится объезжать реку, совершая многокилометровый крюк. К слову, ранее мост сокращал сельчанам путь из сел до райцентра в десять раз.

Ранее стало известно, что в Шымкенте пешеходный мост, которому порядка сорока лет, заменят на новый после инспекции конструкции акимом мегаполиса.