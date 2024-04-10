В Кузбассе потоком воды сорвало понтонный мост вместе с людьми

В Кузбассе ледоход снес понтонный мост в момент, когда по нему шли люди. К счастью, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, снятых очевидцами, жители поселка Майзас переходят реку по понтонному мосту в момент, когда его срывает и уносит вниз по течению.

Представители Междуреченского городского округа прокомментировали случившееся:

"Беспечность чуть не обернулась трагедией. В районе поселка Майзас вскрывшаяся Томь сорвала понтонный мост. Несмотря на запрещающие знаки, в это время на мосту находились люди. Никто не пострадал".

Также сказано, что людей доставили на берег и оказали необходимую помощь.

"Еще раз убедительно просим соблюдать правила безопасности. Не игнорировать запрещающие знаки. Поговорите с детьми, предупредите их об опасности", – добавили в ведомстве.

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