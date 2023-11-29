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Школьник пропал в Актобе

Школьник пропал в Актобе Фото: polisia.kz
В Актобе полиция разыскивает пропавшего школьника, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, ученик 8-го класса Иов Антон Алексеевич, 2008 года рождения, 27 ноября в 15.00 вышел из дома и не вернулся.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые.

Был одет: шапка черного цвета, куртка коричневого цвета, брюки темно- синего цвета, рюкзак черного цвета.

К поискам привлечены полицейские, военнослужащие НГ РК и волонтеры Zello-poisк.

Всех, кто владеет информацией, просят звонить по телефону "102" или 8-771-785-1058.

Ранее в Актау нашли пропавшего алматинца. Его искали пять суток. 

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Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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