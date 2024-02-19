Дело о гибели ехавших на олимпиаду школьников и учителя передано в суд Актобе
Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда, в специализированном межрайонном суде рассматривается уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 23 февраля ожидается предварительное слушание.
Авария произошла 19 декабря 2023 года утром на автодороге Самара-Шымкент в Иргизском районе возле поселка Курылыс. Дети из школы поселка Жаныс би Иргизского района вместе с учителем ехали на этап республиканской олимпиады в районный центр, и попали в ДТП. Два школьника 2007 и 2008 годов рождения и учитель погибли на месте, трое детей получили ушибы и ссадины.
Учитель и 5 школьников ехали в Иргиз на Toyota Alphard, машина на трассе столкнулась со встречным грузовым Volvo. Дети ехали без сопровождения полиции.