Грузовик с фейерверками взорвался на Иссык-Куле

Фото: pixabay

На трассе Бишкек-Нарын-Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель HOWO, перевозивший фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.

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