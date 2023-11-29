Грузовик с фейерверками взорвался на Иссык-Куле
Фото: pixabay
На трассе Бишкек-Нарын-Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель HOWO, перевозивший фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.
Загорелся прицеп грузовика. Из города Балыкчи прибыли два пожарных расчета, сообщили в МЧС.
Огонь удалось локализовать.
В результате происшествия один человек, находившийся в грузовике, погиб. Его личность устанавливается.
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