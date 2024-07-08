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250 овец убила молния на Иссык-Куле

На Иссык-Куле молния убила 250 овец, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 11:02 Фото: МЧС Кыргызстана
На пастбище в Иссык-Кульской области вечером 7 июля 2024 года молния убила 250 овец, сообщает Zakon.kz.

В МЧС Кыргызстана рассказали, что заранее предупреждали население о неблагоприятных природных явлениях. В данный момент в обстоятельствах происшествия разбирается Комиссия гражданской обороны и оперативная группа района Тонг.

7 июля 2024 года завораживающий Алматы во время грозы попал в объектив популярного фотографа. Снимки вечернего мегаполиса Дмитрий Доценко опубликовал на своей странице в Instagram. 

Утром 13 июня 2024 года в Алматы разыгралась непогода. Сильные раскаты грома даже напугали жителей и гостей города. После начался проливной дождь. Местный фотограф Александр Шаварев успел запечатлеть момент, когда молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе.

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