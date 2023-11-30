Костанаец погиб в результате падения башенного крана

Один человек погиб в результате падения крана на строительной площадке в Костанае, передает Zakon.kz.

Alau.kz пишет, что 30 ноября в 12:50 в Костанае на строящемся объекте по улице Шаяхметова упал кран.

"В его кабине находился 49-летний работник. Он скончался на месте от полученных травм", - прокомментировали инцидент в пресс-службе ДП Костанайской области.

Фото: Alau.kz

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" повлекшее гибель человека. На месте проводятся необходимые следственные мероприятия. Выясняется причина падения крана. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

В апреле этого года похожее ЧП было и в Кокшетау. Там также из-за падения башеннего крана погиб крановщик.