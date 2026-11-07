Смертельное ЧП на стройке – башенный кран внезапно рухнул на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области на строительной площадке произошла трагедия – упал башенный кран. В результате падения тяжелой техники погиб крановщик, сообщает Zakon.kz.

Информация о ЧП и видео с места происшествия появились 7 ноября 2026 года в Telegram-канале "Уральская неделя". По данным издания, инцидент произошел около 10:00 на улице Придорожной.

"Пыль стояла столбом. Сказали, что в кабине упавшего крана был человек, и он пострадал", – рассказали местные жители.

В Департаменте полиции региона корреспонденту Zakon.kz подтвердили факт ЧП и сообщили о гибели рабочего на месте происшествия.

"По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Иные сведения в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат", – прокомментировали в пресс-службе областного ДП.

3 сентября 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана приняли решение провести проверки на столичных стройках. Кроме того, в Казахстане появится реестр недобросовестных застройщиков.