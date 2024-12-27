Как незрячая жительница Шымкента покорила сцену
Историей Назимы Исахановой поделился Otyrar. Оказалось, что будучи незрячей, девушка смогла научиться играть не только на кобызе, но и на фортепиано. Сейчас она регулярно выступает на сцене и покоряет сердца зрителей своей виртуозной игрой.
Ансамбль национальных инструментов "Назар", в котором она играет, стал для нее второй семьей. Назима говорит, что главное в ее творчестве – донести до слушателей всю глубину и магию звука кобыза.
"Я играю на кобызе около шести месяцев. До этого моим основным инструментом было фортепиано, но когда создавался ансамбль "Назар", я решила попробовать себя на кобызе. Этот инструмент меня сразу покорил. Я хочу, чтобы будущее поколение не забывало о его важности и красоте".Назима Исаханова
Ансамбль "Назар" уже хорошо известен в Шымкенте и за его пределами. В группе восемь талантливых музыкантов, которые выступают на крупных концертах и творческих фестивалях. Недавно коллектив сыграл на торжественном мероприятии, организованном Центром молодежных ресурсов и филиалом "Общества слепых Казахстана". На сцене ансамбль исполнил несколько произведений, вызвав восторг публики.
"Мы готовились к этому концерту около восьми месяцев. В ансамбле восемь участников, и для нас важно показать, что люди с нарушением зрения способны вдохновлять и приносить пользу обществу. Такие концерты – это возможность раскрыть таланты, которые часто подавлены комплексами или депрессией. Мы хотим поддержать этих людей, показать им, что их способности ценны".Участник ансамбля Серикбай Асет
Концерты ансамбля "Назар" – это не только музыка, но и вдохновение. Такие выступления помогают особенным людям найти себя, обрести уверенность и почувствовать, что они нужны обществу. Участники коллектива надеются, что эти традиции продолжатся, а их пример вдохновит других поверить в свои силы.
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