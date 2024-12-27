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Общество

Как незрячая жительница Шымкента покорила сцену

Добрая история незрячей жительницы Шымкента, которая с кобызом покорила сцену, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 18:42 Фото: скриншот видео
Жительница Шымкента Назима Исаханова незрячая с рождения. Но несмотря ни на что, она мастерски играет на кобызе, который освоила всего за полгода, передает Zakon.kz.

Историей Назимы Исахановой поделился Otyrar. Оказалось, что будучи незрячей, девушка смогла научиться играть не только на кобызе, но и на фортепиано. Сейчас она регулярно выступает на сцене и покоряет сердца зрителей своей виртуозной игрой.

Ансамбль национальных инструментов "Назар", в котором она играет, стал для нее второй семьей. Назима говорит, что главное в ее творчестве – донести до слушателей всю глубину и магию звука кобыза.

"Я играю на кобызе около шести месяцев. До этого моим основным инструментом было фортепиано, но когда создавался ансамбль "Назар", я решила попробовать себя на кобызе. Этот инструмент меня сразу покорил. Я хочу, чтобы будущее поколение не забывало о его важности и красоте".Назима Исаханова

Ансамбль "Назар" уже хорошо известен в Шымкенте и за его пределами. В группе восемь талантливых музыкантов, которые выступают на крупных концертах и творческих фестивалях. Недавно коллектив сыграл на торжественном мероприятии, организованном Центром молодежных ресурсов и филиалом "Общества слепых Казахстана". На сцене ансамбль исполнил несколько произведений, вызвав восторг публики.

"Мы готовились к этому концерту около восьми месяцев. В ансамбле восемь участников, и для нас важно показать, что люди с нарушением зрения способны вдохновлять и приносить пользу обществу. Такие концерты – это возможность раскрыть таланты, которые часто подавлены комплексами или депрессией. Мы хотим поддержать этих людей, показать им, что их способности ценны".Участник ансамбля Серикбай Асет

Концерты ансамбля "Назар" – это не только музыка, но и вдохновение. Такие выступления помогают особенным людям найти себя, обрести уверенность и почувствовать, что они нужны обществу. Участники коллектива надеются, что эти традиции продолжатся, а их пример вдохновит других поверить в свои силы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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