Оскорбившего женщин мопедиста арестовали на 15 суток в Алматы

В Алматы произошел конфликт между женщинами и водителем мопеда, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что водитель мопеда наехал на товар уличных торговцев и чуть не сбил женщину. Продавцы стали ругаться с ним и одна из них ударила его стулом. Мопедист выражался нецензурной бранью и угрожал женщине.

В полиции прокоментировали данное видео.

"Личность фигуранта сразу установили. Его задержали и привлекли к ответственности по ст. 434 ч.1 КоАП РК. Его арестовали на 15 суток", – говорится в сообщении.

Ранее другого алматинца арестовали в столице на 15 суток за вождение в пьяном виде.