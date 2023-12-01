Оскорбившего женщин мопедиста арестовали на 15 суток в Алматы
Фото: скриншот видео
В Алматы произошел конфликт между женщинами и водителем мопеда, сообщает Zakon.kz.
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что водитель мопеда наехал на товар уличных торговцев и чуть не сбил женщину. Продавцы стали ругаться с ним и одна из них ударила его стулом. Мопедист выражался нецензурной бранью и угрожал женщине.
В полиции прокоментировали данное видео.
"Личность фигуранта сразу установили. Его задержали и привлекли к ответственности по ст. 434 ч.1 КоАП РК. Его арестовали на 15 суток", – говорится в сообщении.
Ранее другого алматинца арестовали в столице на 15 суток за вождение в пьяном виде.
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