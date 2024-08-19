Мопедист разбился насмерть в Алматы

В Алматы произошло ДТП, в котором погиб водитель мопеда, сообщает Zakon.kz.

Видео аварии появилось в соцсетях. Как отмечается в описании, из-за плохого освещения по ул. Татибекова ниже ул. Беимбетова водитель мопеда не увидел тупик и не успел среагировать.

"Врезались в ворота. Один насмерть, другой в реанимации находится. Жители улицы неоднократно обращались посредством openalmaty, также были на встрече с акимом Медеуского района с этой проблемой", – указано в публикации.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали аварию.

"По данному факту отделом полиции при УП Медеуского района проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", – сказано в сообщении.

Отметим, что несколькими днями ранее, 14 августа 2024 года, в Алматы в результате ДТП пострадал мотоциклист.