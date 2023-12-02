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Баллоны с химикатами взорвались при пожаре в Санкт-Петербурге

Баллоны с химикатами взорвались при пожаре в Санкт-Петербурге Фото: скриншот
В Санкт-Петербурге 1 декабря во время пожара в ангаре произошел взрыв баллонов с химикатами, по предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

Пострадавший мужчина получил термический ожог 50% тела. Предварительно, его госпитализируют в ожоговое отделение в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, сообщают "Известия".

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и пожарные.

Среди прочего телеканал "78" уточняет, что пожар разгорелся на Заусадебной улице в Приморском районе города. Пламя охватило склад с лакохимией, от которого огонь перекинулся на соседний цех.

Ранее в этот день сообщалось, что при пожаре в пятиэтажном доме в Хабаровске погибли три человека. Уточнялось, что изначально загорелись домашние вещи, затем огонь распространился по этажам и коридорам. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома десять человек, еще десять жителей вышли на улицу самостоятельно.

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