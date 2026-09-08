Газовый баллон взорвался в автомобиле казахстанца
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября 2026 года в микрорайоне Мерей. Спасателям удалось ликвидировать возгорание автомобиля. Пострадавших нет.
В связи с произошедшим в МЧС напомнили о мерах безопасности при эксплуатации автомобиля с газовым оборудованием:
- регулярно проверяйте исправность газового баллона и всей газовой системы;
- техническое обслуживание и ремонт проводите только в специализированных сервисах;
- при появлении запаха газа немедленно остановите автомобиль, выключите двигатель, не используйте открытый огонь и не включайте электроприборы.
При обнаружении возгорания или утечки газа незамедлительно звоните по номеру 112. Не пытайтесь самостоятельно тушить пожар, если это угрожает вашей безопасности.
4 сентября 2026 года стало известно, что тысячи казахстанцев могут лишиться водительских прав. Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел проводится работа по выявлению медицинских противопоказаний у водителей для безопасного управления транспортом.