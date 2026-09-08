Газовый баллон взорвался в автомобиле казахстанца

В Жанаозене загорелся автомобиль, после чего произошел взрыв баллона, установленного в машине, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября 2026 года в микрорайоне Мерей. Спасателям удалось ликвидировать возгорание автомобиля. Пострадавших нет.

В связи с произошедшим в МЧС напомнили о мерах безопасности при эксплуатации автомобиля с газовым оборудованием:

регулярно проверяйте исправность газового баллона и всей газовой системы;

техническое обслуживание и ремонт проводите только в специализированных сервисах;

при появлении запаха газа немедленно остановите автомобиль, выключите двигатель, не используйте открытый огонь и не включайте электроприборы.

При обнаружении возгорания или утечки газа незамедлительно звоните по номеру 112. Не пытайтесь самостоятельно тушить пожар, если это угрожает вашей безопасности.

4 сентября 2026 года стало известно, что тысячи казахстанцев могут лишиться водительских прав. Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел проводится работа по выявлению медицинских противопоказаний у водителей для безопасного управления транспортом.

