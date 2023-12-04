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"Можно не оплачивать": электроника обошлась 53 жертвам аферистки в 56 млн тенге

"Можно не оплачивать": электроника обошлась 53 жертвам аферистки в 56 млн тенге Фото: pixabay
В Шымкенте аферистку, обманувшую казахстанцев на 56 млн тенге, осудили. По данным городской полиции, на уловки 34-летней аферистки повелись 53 жителя Тараза, Туркестанской области и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции рассказали подробности. Как оказалось, злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники.

При этом она заверяла, что долг можно будет не оплачивать, поскольку данные торговые точки скоро закроются насовсем.

Оформленную в кредит электронику злоумышленница перекупала за полсуммы. О том, что стали жертвами мошенничества доверчивые граждане узнали, когда получили сообщения с напоминанием о ежемесячном платеже.

"По факту полицейские провели досудебное расследование по статье 190 УК РК. Собрав все доказательства вины горожанки, следователи направили уголовное дело в суд. Приговором суда женщине назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы".Пресс-служба ДП Шымкента

Кроме того, сотрудники полиции предупреждают: во избежание подобных фактов обмана, не доверяйте малознакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги, не передавайте им деньги и персональные данные.

Ранее сообщалось, что проститутка в Семее украла с карты клиента три миллиона. 

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Анастасия Московчук
Шымкент
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