"Можно не оплачивать": электроника обошлась 53 жертвам аферистки в 56 млн тенге
В пресс-службе полиции рассказали подробности. Как оказалось, злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники.
При этом она заверяла, что долг можно будет не оплачивать, поскольку данные торговые точки скоро закроются насовсем.
Оформленную в кредит электронику злоумышленница перекупала за полсуммы. О том, что стали жертвами мошенничества доверчивые граждане узнали, когда получили сообщения с напоминанием о ежемесячном платеже.
"По факту полицейские провели досудебное расследование по статье 190 УК РК. Собрав все доказательства вины горожанки, следователи направили уголовное дело в суд. Приговором суда женщине назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы".Пресс-служба ДП Шымкента
Кроме того, сотрудники полиции предупреждают: во избежание подобных фактов обмана, не доверяйте малознакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги, не передавайте им деньги и персональные данные.
Ранее сообщалось, что проститутка в Семее украла с карты клиента три миллиона.