Три миллиона украла с карты клиента проститутка в Семее

Полицейские во время рейда по выявлению притонов раскрыли ранее совершенное преступление, где проститутка украла три миллиона тенге с карты клиента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские проводят рейды во всех регионах страны. Оперативные мероприятия направлены на выявление мест, где незаконно оказывают интим-услуги. Для этого полицейские проверяют сауны, бани и массажные салоны.

В ходе работы в рамках рейда в городе Семей полицейские раскрыли кражу, которую ранее совершила одна из работниц сферы интимных услуг.

"В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий раскрыта ранее совершенная кража 3 млн тенге у жителя Семея, пользовавшегося услугами интимного характера девушки, которая похитила его банковскую карту и обналичила денежные средства". Пресс-служба ДП Абайской области

За первые сутки проведения рейдов в регионах страны выявили более 70 случаев предоставления помещений для занятия проституцией, по которым виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 450 "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества" КоАП РК, предусматривающей штраф в размере от ста до тысячи МРП. Зарегистрировано пять фактов сводничества.