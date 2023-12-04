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Трое взрослых и ребенок потерялись в степи ВКО

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Трое взрослых и ребенок 2010 года рождения отправились на пасеку в Глубоковском районе и потерялись. 4 декабря на поиски отправились спасатели ДЧС ВКО, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, автомобиль, на котором люди приехали на пасеку, сломался, поэтому самостоятельно им не удалось вернуться в населенный пункт.

"На помощь им прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, которые преодолевая километры, труднопроходимых при снегопаде дорог, обнаружили граждан на пасеке ориентировочно в 3 км от села Киреевка. На высокопроходимой технике людей доставили в Усть-Каменогорск. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались". Пресс-служба ДЧС ВКО


Отмечается, что накануне в области было объявлено штормовое предупреждение.

"Спасательная операция закончилась успешно. Неоправданный риск граждан обернулся экстренной ситуацией. Спасатели ДЧС ВКО на постоянной основе проводят профилактику мер безопасности, с организацией инструктажей с гражданами, однако многие продолжают в непогоду и при штормовом предупреждении выезжать за пределы населенный пунктов. Не задумываясь о последствиях, как правило, попадают в чрезвычайные ситуации", – говорят спасатели.


ДЧС ВКО просит граждан не пренебрегать мерами безопасности и рекомендациями спасателей:

  • Ни в коем случае не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду и при штормовых предупреждениях!
  • Не стоит рисковать собственной жизнью.
  • Ознакомиться с погодными условиями и закрытие дорог можно в мобильном приложении "Дармен"
  • При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Ранее сообщалось, что трое подростков сбились с тропы и потерялись в алматинских горах.

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