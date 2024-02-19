Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Четверо взрослых и ребенок на автомобиле потерялись в Атырауской области

помощь спасателей Фото: скриншот видео
19 февраля жители поселка Макат Атырауской области 4 человека, из них 1 ребенок выехали на легковом автомобиле в сторону зимовки на поиски скота и не вернулись обратно, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС, полиция, родственники пропавших проводили поиски в пешем порядке и на автомобиле. К поисково-спасательным работам был привлечен вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.

"Силами ДЧС пропавшие люди найдены в 80 км от населенного пункта. Автомобиль пропавших жителей застрял в болотистой местности. К счастью пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК


11 февраля 8-летний мальчик пропал в степи в Абайской области. Поисковые мероприятия велись более 4 часов, поиск усложнялся из-за непогоды. Однако в итоге ребенка нашли. Мальчик не пострадал.

Читайте также

люди погибли в пожарах
Два человека погибли во время пожаров в Акмолинской и Атырауской областях
дело передано в суд
Дело о гибели ехавших на олимпиаду школьников и учителя передано в суд Актобе
растрата
Осужденный чиновник доказал, что растратил не миллиард, а 260 миллионов тенге
Елена Беляева
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: