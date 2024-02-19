Четверо взрослых и ребенок на автомобиле потерялись в Атырауской области
Фото: скриншот видео
19 февраля жители поселка Макат Атырауской области 4 человека, из них 1 ребенок выехали на легковом автомобиле в сторону зимовки на поиски скота и не вернулись обратно, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники ДЧС, полиция, родственники пропавших проводили поиски в пешем порядке и на автомобиле. К поисково-спасательным работам был привлечен вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.
"Силами ДЧС пропавшие люди найдены в 80 км от населенного пункта. Автомобиль пропавших жителей застрял в болотистой местности. К счастью пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК
11 февраля 8-летний мальчик пропал в степи в Абайской области. Поисковые мероприятия велись более 4 часов, поиск усложнялся из-за непогоды. Однако в итоге ребенка нашли. Мальчик не пострадал.
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