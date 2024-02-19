Четверо взрослых и ребенок на автомобиле потерялись в Атырауской области

Фото: скриншот видео

19 февраля жители поселка Макат Атырауской области 4 человека, из них 1 ребенок выехали на легковом автомобиле в сторону зимовки на поиски скота и не вернулись обратно, сообщает Zakon.kz.

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