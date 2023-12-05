Родной отец убил сына в Шымкенте: в полиции рассказали подробности

В Шымкенте тело 28-летнего сына нашла мать в квартире. В полиции рассказали, что подозреваемого задержали, им оказался родной отец погибшего, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, прибывшие на место судмедэксперты обнаружили на теле молодого человека колотые раны.

По словам соседе, погибший был дружелюбным.

"Все разное говорят, некоторые, что он повесился. Но мы не знаем точно", – рассказала соседка.

Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался родной отец погибшего. После случившегося он пустился в бега.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "убийство". Проводятся следственные мероприятия", – рассказал начальник управления полиции Каратауского района Данияр Плалов.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. По данным полиции, он находился на учете в связи с психическим заболеванием.

В декабря 2022 года на востоке Казахстана отец убил сына и застрелился.