Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Родной отец убил сына в Шымкенте: в полиции рассказали подробности

Родной отец убил сына в Шымкенте: в полиции рассказали подробности Фото: Zakon.kz
В Шымкенте тело 28-летнего сына нашла мать в квартире. В полиции рассказали, что подозреваемого задержали, им оказался родной отец погибшего, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, прибывшие на место судмедэксперты обнаружили на теле молодого человека колотые раны.

По словам соседе, погибший был дружелюбным.

"Все разное говорят, некоторые, что он повесился. Но мы не знаем точно", – рассказала соседка.

Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался родной отец погибшего. После случившегося он пустился в бега. 

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "убийство". Проводятся следственные мероприятия", – рассказал начальник управления полиции Каратауского района Данияр Плалов. 

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. По данным полиции, он находился на учете в связи с психическим заболеванием.

В декабря 2022 года на востоке Казахстана отец убил сына и застрелился. 

Читайте также

В СИЗО Уральска умер подозреваемый в убийстве
В СИЗО Уральска умер подозреваемый в убийстве
В Казахстане оперативники арестовали партию безакцизных сигарет
Крупную партию безакцизных сигарет арестовали в двух регионах Казахстана
Семь лошадей попали под грузовой поезд в Акмолинской области
Грузовой поезд сбил семь лошадей в Акмолинской области
Анастасия Стативкина
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: