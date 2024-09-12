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Ее туда положили: отец о найденном теле дочери в заброшенном детсаду в Астане

тело девочки нашли в заброшенном детсаду в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 21:31 Фото: astanatv.kz
Тело 14-летней девочки нашли в заброшенном здании в Астане. Но как оно здесь оказалось, остается загадкой. Родные погибшей уверены, что девочку в здание заманили обманным путем, сообщает Zakon.kz.

О смерти своей дочери Спартак Александрюк узнал от полицейских, отмечает Astana TV. В момент происшествия мужчины в городе не было, а подросток осталась у бабушки с дедушкой. В тот злосчастный день она вышла погулять и не вернулась, – рассказывает мужчина. Тело обнаружили прохожие. Следов изнасилования и побоев на нем не было.

"Она после школы пришла к бабушке с дедушкой. Потом, как я понял, она сказала: "Я пойду чуть погуляю во дворе". Здесь есть ребята, которые видели, что она стояла здесь. Она не тот человек, чтобы одна гулять, еще в таком месте. Значит, ее с какой-то целью сюда привели. И полиция говорит, якобы у нее сердце, делали вскрытие. Какое сердце? У человека, когда сердце, у него спазмы, он скручивается, а она просто ровно лежала. Это говорит о том, что ее положили туда". Спартак Александрюк

По словам отца девочки, запрещенные вещества она не употребляла. Что стало причиной смерти, покажут результаты экспертизы. Они будут готовы через месяц.

"Но мы еще хотим сделать независимую экспертизу. Потому что мы не верим в то, что люди пишут в социальных сетях, что она наркоманка. Она абсолютно не такой человек. Она всегда людям помогает все время, дружит, спортом занимается, во дворах играет в футбол, волейбол – у нее такие интересы. Любит животных. Как она здесь оказалась, я даже не знаю, не могу представить. Хотел бы я знать, что произошло". Спартак Александрюк

По факту смерти подростка заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка, 2010 года рождения. 

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