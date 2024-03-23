Автомобиль вспыхнул на Кульджинском тракте в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
23 марта на Кульджинском тракте в Алматинской области произошло полное загорание легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
"В 23:20 пожар ликвидирован. На месте задействовано порядка трех человек личного состава и одна единица техники ДЧС", – говорится в сообщении.
Ранее схожая ситуация произошла в Астане. 15 марта в районе Байконыр сгорел легковой автомобиль.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript