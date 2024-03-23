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Автомобиль вспыхнул на Кульджинском тракте в Алматинской области

машина вспыхнула на трассе, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 00:19 Фото: пресс-служба МЧС РК
23 марта на Кульджинском тракте в Алматинской области произошло полное загорание легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

"В 23:20 пожар ликвидирован. На месте задействовано порядка трех человек личного состава и одна единица техники ДЧС", – говорится в сообщении.

Ранее схожая ситуация произошла в Астане. 15 марта в районе Байконыр сгорел легковой автомобиль.

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