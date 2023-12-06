Изображал соцработника: жителя Тараза осудили за обман пенсионеров на 11 млн тенге

Городской суд Тараза вынес приговор местному жителю, который обманул пенсионеров на 11 млн тенге. Мужчина изображал социального работника и нелегально получал доступ к личным данным пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 6 декабря, 25-летнего жителя Тараза осудили за обман пенсионеров. Полиция выяснила, что молодой человек втирался в доверие к пожилым людям и крал у них деньги, чтобы погасить долги.

Мужчина приходил домой к одиноким пенсионерам и представлялся соцработником. Он приносил пожилым людям бесплатные продукты – якобы от городского акимата. Вручив им пакеты, молодой человек фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности – будто бы для отчета перед начальством.

Собранные личные данные мошенник незаконно использовал в банковском приложении для оформления кредитов. Таким образом он обманул семерых пожилых людей на общую сумму в 11 млн тенге. Деньги он тратил на погашение долгов.

В конце концов полиция раскрыла мошенническую схему. После расследования уголовное дело в отношении жителя Тараза направили в городской суд, который приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности.

Ранее в Казнете появился фейк о том, что пострадавшим от мошеннических действий гражданам якобы вернут деньги.