Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Изображал соцработника: жителя Тараза осудили за обман пенсионеров на 11 млн тенге

Изображал соцработника, жителя Тараза осудили за обман пенсионеров на 11 млн тенге Фото: Zakon.kz
Городской суд Тараза вынес приговор местному жителю, который обманул пенсионеров на 11 млн тенге. Мужчина изображал социального работника и нелегально получал доступ к личным данным пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 6 декабря, 25-летнего жителя Тараза осудили за обман пенсионеров. Полиция выяснила, что молодой человек втирался в доверие к пожилым людям и крал у них деньги, чтобы погасить долги.

Мужчина приходил домой к одиноким пенсионерам и представлялся соцработником. Он приносил пожилым людям бесплатные продукты – якобы от городского акимата. Вручив им пакеты, молодой человек фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности – будто бы для отчета перед начальством.

Собранные личные данные мошенник незаконно использовал в банковском приложении для оформления кредитов. Таким образом он обманул семерых пожилых людей на общую сумму в 11 млн тенге. Деньги он тратил на погашение долгов.

В конце концов полиция раскрыла мошенническую схему. После расследования уголовное дело в отношении жителя Тараза направили в городской суд, который приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности.

Ранее в Казнете появился фейк о том, что пострадавшим от мошеннических действий гражданам якобы вернут деньги.

Читайте также

Машину смяло в гармошку после ДТП на Кульджинском тракте: один человек погиб
Машину смяло в гармошку после ДТП на Кульджинском тракте: один человек погиб
Осужденный за взятку заплатит 690 тыс. тенге
Осужденный за взятку заплатит 690 тыс. тенге
Обматерил полицейского и напугал пенсионерку: пьяный мужчина устроил дебош в Павлодарской области
Обматерил полицейского и напугал пенсионерку: пьяный павлодарец устроил дебош
Никита Дробны
Жамбылская область Тараз Остерегайтесь мошенников
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: