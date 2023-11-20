Укравших у пенсионера 11 млн тенге "помощниц" задержали в Карагандинской области

Полиция Карагандинской области задержала двух пожилых женщин, которые украли более 11 млн тенге у престарелого мужчины, которому помогали по хозяйству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 20 ноября, в полицию города Темиртау обратился 77-летний пенсионер. Он рассказал, что кто-то украл с его банковского счета 11 млн 450 тыс. тенге.

Полицейские начали проверять различные версии и предположили, что преступником мог быть кто-то из близких знакомых потерпевшего. Так они вышли на след двух женщин, которые часто посещали пенсионера. Они помогали престарелому мужчине по хозяйству, покупали ему продукты и готовили. Потерпевший так доверял своим "помощницам", что разрешал им пользоваться его банковской картой.

Подозреваемых задержали. Ими оказались женщины в возрасте 62 и 70 лет. Задержанные сознались в содеянном, в их отношении ведут досудебное расследование по ст. 190 УК РК.

В конце сентября сообщалось, что пенсионер из Алматы чуть было не отдал мошенникам 2 млн тенге.