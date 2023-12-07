"Через Артура": казахстанцев предупредили о схеме мошенников при продаже авто

В пресс-службе полиции Актюбинской области обратились с предупреждением к покупателям и продавцам авто. Правоохранители рассказали о новой схеме мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, стражи порядка предоставили запись разговора мужчины, обманувшего одновременно покупателя и продавца авто.

"Актюбинец хотел продать свой автомобиль и разместил объявление на популярном сайте. С ним связался человек, представившийся "Артуром". Мужчина сообщил, что занимается перепродажей автомобилей, и один из его клиентов заинтересован покупкой такой марки авто. Звонивший быстро согласился на выставленную выше рыночной стоимости цену автовладельца, потребовав от него прислать фото автомобиля и срочно удалить сообщение о его продаже с сайта. Мужчина разъяснил: фото он покажет своему покупателю, при этом он не должен увидеть объявление на сайте, так как сверху он накрутит свою цену. Владелец автомобиля ни о чем не подозревая, выполнил все его условия" Пресс-служба ДП Актюбинской области

После этого злоумышленник разместил на сайте объявлений тот же автомобиль, но от своего имени, указав цену ниже рыночной. Объявлением заинтересовался молодой человек, тоже актюбинец.

"Он по телефону связался с "продавцом", обговорив все детали, изъявил желание посмотреть авто. Лже-продавец ему сообщил, что машина припаркована во дворе дома родственника. Далее он быстро позвонил автовладельцу-продавцу, сказал что отправляет ему своего покупателя. При этом мошенник настоятельно проинструктировал реального продавца представиться его родственником, не отвечать ни на какие вопросы покупателя касательно состояния и цены авто, убедительно говорить, что владелец авто "Артур" и все вопросы к нему. Мошенник заверил его, как только покупатель перечислит ему платеж за авто, он заберет свою долю и сразу переведет оговоренную сумму на счет автовладельца". Пресс-служба ДП Актюбинской области

При этом ни продавец, ни покупатель не подозревали, что их обманывает мошенник. Покупатель, находясь рядом с реальном продавцом, с его согласия перечислил деньги за авто на счет лжепродавца-мошенника.

"Обманутый продавец отделался моральным ущербом, а покупатель остался без денег и без авто. По факту мошенничества проводится расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 190 УК РК". Пресс-служба ДП Актюбинской области

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