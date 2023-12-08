Стреляли в инкассатора в обменнике: казахстанский криминалист нашла подозреваемого по запаху

Криминалист-одоролог Ботагоз Агабекова из Алматы нашла подозреваемого в ограблении по запаху от гильзы, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о попытке ограбления инкассатора.

Выехавшие на место преступления стражи порядка выяснили, что мужчина в одном из обменных пунктов произвел несколько выстрелов в сотрудника инкассаторской службы.

Потерпевший сообщил, что при подозреваемом был рюкзак одной из служб доставок, и инкассатору удалось дать отпор нападавшему.

Задержали мужчину, похожего по описанию на подозреваемого, но он отрицал свою вину.

У следствия практически не было никаких улик, так как преступник не оставил никаких следов.

"К расследованию подключилась опытный криминалист-одоролог Ботагоз Агабекова. Она на месте происшествия изъяла запаховый след с гильзы, выстрелянной из оружия нападавшего. Было проведено непростое и уникальное криминалистическое исследование – одорологическая выборка", – говорится в сообщении.

Криминалист смогла доказать вину подозреваемого. В итоге мужчина признал свою вину и в подробностях рассказал, как готовился к совершению преступления.

Ранее в Астане инкассатор забыл кассету с деньгами возле терминала.