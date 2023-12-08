Суд отменил приговор экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову

Заместитель прокурора Павлодарской области обратился в суд с ходатайством о возобновлении по вновь открывшимся обстоятельствам производства по делу в отношении бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова, сообщает Zakon.kz.

Экс-аким был осужден за злоупотребление должностными полномочиями в целях снижения доначисленных ТОО налогов, что повлекло их неуплату.



"Постановлением следователя ДЭР от 22 октября 2022 года, т.е. после вынесения приговора судом, дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном доначислении сотрудниками ДГД налогов". Пресс-служба суда № 2 г. Павлодара

Как уточняется, в связи с прекращением дела следователем Специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части доначисления налогов.

Таким образом, существенного вреда интересам государства не причинено.

Это обстоятельство не было известно суду при вынесении приговора.

"В связи с изложенным суд согласился с ходатайством прокурора и на основании ст. 505 УПК отменил приговор суда. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения". Пресс-служба суда № 2 г. Павлодара

Постановление в законную силу не вступило.

В январе 2020 года сотрудники Комитета национальной безопасности задержали Булата Бакауова. Его арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий.

Выяснилось, что Бакауов узнал, что на предприятии AksuTransLogistic, которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге.

В мае 2020 года его приговорили к 3,5 года ограничения свободы.