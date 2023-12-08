Суд отменил приговор экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову
Экс-аким был осужден за злоупотребление должностными полномочиями в целях снижения доначисленных ТОО налогов, что повлекло их неуплату.
"Постановлением следователя ДЭР от 22 октября 2022 года, т.е. после вынесения приговора судом, дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном доначислении сотрудниками ДГД налогов". Пресс-служба суда № 2 г. Павлодара
Как уточняется, в связи с прекращением дела следователем Специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части доначисления налогов.
Таким образом, существенного вреда интересам государства не причинено.
Это обстоятельство не было известно суду при вынесении приговора.
"В связи с изложенным суд согласился с ходатайством прокурора и на основании ст. 505 УПК отменил приговор суда. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения". Пресс-служба суда № 2 г. Павлодара
Постановление в законную силу не вступило.
В январе 2020 года сотрудники Комитета национальной безопасности задержали Булата Бакауова. Его арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий.
Выяснилось, что Бакауов узнал, что на предприятии AksuTransLogistic, которое принадлежит его родственнику, нашли нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. Бывший аким потребовал у должностных лиц ДГД скрыть истинные результаты налоговой проверки и уменьшить сумму доначислений до чуть более 3 млн тенге.
В мае 2020 года его приговорили к 3,5 года ограничения свободы.