Оскандалившемуся экс-акиму, осужденному за избиение жены, смягчили приговор

В Атырау апелляция изменила приговор суда первой инстанции в отношении бывшего акима Макатского района Атырауской области Рината Ибрагимова, сообщает Zakon.kz.

Летом 2024 года суд №2 Атырау признал его виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести жене (п. 3 ч. 2 ст. 107 УК) и приговорил к ограничению свободы на два года. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда был удовлетворен частично: с подсудимого взысканы 2 млн тенге.

"В апелляционную инстанцию уголовное дело поступило по жалобам потерпевшей и стороны защиты, а также по ходатайству прокурора", – рассказали в пресс-службе Атырауского областного суда.

Судебная коллегия изучила материалы дела и пришла к выводу, что вина Ибрагимова в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, заключением судебно-врачебной экспертизы.

"Вместе с тем коллегия посчитала, что квалифицирующий признак "в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в материальной зависимости от виновного" вменен неверно. Доказательств материальной зависимости потерпевшей от осужденного не представлено. Представлены документы, что потерпевшая осуществляла предпринимательскую деятельность, ей на счет поступали денежные средства", – отметили в суде.

Поэтому действия экс-акима переквалифицировали на ст. 107 ч. 1 УК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. И ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП (2 млн 415 тыс. тенге).

В мае 2024 года бывшая супруга акима Макатского района Атырауской области Рината Ибрагимова Акмарал Умбеткалиева обвинила его в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет брака. Позже в акимате Атырауской области сообщили, что назначили служебную проверку. Сам аким отрицал слова бывшей жены. А в начале июня стало известно, что он уволился с поста акима.

