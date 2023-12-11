Фермер из СКО жалуется на попытки его убийства

Глава крестьянско-фермерского хозяйства "Барс", по совместительству директор ТОО "Салахадин" Бари Амоев на пресс-конференции в Астане заявил, что его пытается убить местная банда. Он просит защиты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ферма Бари Амоев находится в селе Золотая нива района М. Жумабаева, что в 200 км от Петропавловска. Он еще с советских времен занимается выращивание зерновых культур и животноводством. Но сегодня вести бизнес ему не дает местная банда.



"Я подвергаюсь попытке убийства уже в третий раз: в сентябре 2020 года подожгли дом. Поджигателей судили, но через 10 месяцев освободился один их тех, кто поджигал, и с сообщниками, вчетвером, в апреле 2022 года избили меня. Я тогда попал в больницу", – говорит он.

Бари Амоев заявил, что его били по почкам, сломали ребра. Он также получил травму глаза.

По его словам, почувствовав свою безнаказанность, преступники пошли и на другие злодеяния: поджигают поля, грабят скот, воруют технику и угрожают расправой работникам хозяйства и их семьям. С его слов, это все делают жители села Молодогвардейское, которое располагается неподалеку от села Золотая нива.

"Сегодня их практически выпускают как своего рода палачей, чтобы они довели свое дело до конца… С 5 по 20 мая подожгли склады, семена и пустые здания хлебоприемного предприятия. Думаю, чтобы доказать, что им все можно, второе, понятно, что без семян я не посеюсь, и соответственно, сорвется посевная, а раз ты не посеешь, значит, будет основание изымать этот бизнес за нерациональное использование земель, допустим", – утверждает фермер.

Его адвокат Касым Дюсейкин заявил, что они неоднократно обращались в МВД, Генпрокуратуру, Департамент полиции СКО.

"Мы были на личных приемах у прокурора СКО, но никаких конкретных мер принято не было… Мой доверитель беспокоится за свою жизнь, так как на сегодня двое фигурантов уголовных дел находятся на свободе... Мы хотим, чтобы власти, Генпрокуратура обратили внимание на эту ситуацию. Сейчас у нас планируется обжалование в апелляционной инстанции. Наша цель, чтобы было справедливое рассмотрение дела, чтобы все, кто совершил преступление, получили соразмерное наказание», – отметил Касым Дюсейкин.

8 декабря аким СКО принял жителей сел по земельным вопросам.

