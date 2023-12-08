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Аким СКО принял жителей сел по земельным вопросам

Аким СКО принял жителей сел по земельным вопросам Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Сегодня аким области Гауез Нурмухамбетов провел личный прием граждан.
Глава региона принял жителей и представителей сел Балуан (Шал акына), Тахтоброд, Сокологоровка и Чистополье (Г.Мусрепова) по земельным вопросам.

Также в режиме онлайн свои предложения касательно переселения озвучил руководитель ОО "Тәуекел", блогер Бурахан Даканов, рассмотрены пути решения вышеназванных вопросов.

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