Аким СКО принял жителей сел по земельным вопросам

Сегодня аким области Гауез Нурмухамбетов провел личный прием граждан.

Глава региона принял жителей и представителей сел Балуан (Шал акына), Тахтоброд, Сокологоровка и Чистополье (Г.Мусрепова) по земельным вопросам.





Также в режиме онлайн свои предложения касательно переселения озвучил руководитель ОО "Тәуекел", блогер Бурахан Даканов, рассмотрены пути решения вышеназванных вопросов.