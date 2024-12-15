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Происшествия

Еще два человека оказались в снежном заносе на трассе в Жетысуской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 19:00 Фото: скриншот видео
В Алакольском районе Жетысуской области спасены два человека, застрявшие в снежном заносе на автодороге Ушарал – Достык, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели эвакуировали их с помощью вахтовки и доставили на станцию Достык.

"Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи. МЧС напоминает: следите за погодой и в случае неблагоприятных условий избегайте дальних поездок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восемь человек спасли из снежных заносов в Жетысуской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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