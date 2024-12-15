В Астане спасли мужчину, у которого случился приступ на улице

Сотрудники полиции пришли на помощь мужчине, который упал на улице в Астане из-за приступа, сообщает Zakon.kz.

Во время обхода территории патрульные заметили мужчину, который, выходя из заведения, внезапно упал у двери. Подбежав к нему, они увидели, что он находится в судорогах и не может дышать.

"Не теряя ни секунды, сотрудники полиции оказали первую медицинскую помощь, помогая мужчине справиться с приступом. В это время прохожие вызвали скорую помощь", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Своевременные действия полицейских помогли предотвратить трагический случай. Мужчину передали врачам.

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