В Актау ремонтируют теплопровод после отключения тепла

На магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах, сообщает Zakon.kz.

Аким города Улугбек Тналиев сообщил, что в нескольких микрорайонах введены временные ограничения для ликвидации аварии.

Тналиев выехал на место аварии и в настоящий момент держит ситуацию под контролем.

"Произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800. В настоящее время на месте аварии работают специалисты и устраняется порыв. Ситуация находится под моим личным контролем", – сказал аким.

Глава города принес извинения жителям Актау за временные неудобства. Сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.

По данным портала InAktau, в связи с аварийным порывом на магистральном трубопроводе теплосети полностью остановлена подача теплоснабжения в 11, 12, 13, 16, 18, 18а микрорайонах.

Также сообщается, что нет тепла в ряде домов в 9, 14, 15, 17, 19, 20, 20а, 26, 27 и 29 микрорайонах.

В ночь на 10 декабря в ряде домов города Балхаш отключилось теплоснабжение после прорыва трубопровода. В акимате отчитались, что ремонтные работы завершены и подача тепла восстанавливается.

Также на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на трубопроводе, по которому транспортируется зола из системы золоудаления. К утру аварию устранили, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению.