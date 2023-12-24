ЧП на тепловых сетях Актау: без тепла и горячей воды остались жители ряда микрорайонов

Фото: пресс-служба акимата города Актау

Из-за прорыва на тепловых сетях в 16 микрорайоне Актау введено временное ограничение на подачу отопления и горячей воды в некоторых домах шести микрорайонов города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города отметили, что ремонтные работы на месте порыва проводят специалисты предприятия "Каспий жылу, су арнасы". Отмечается, что под свой личный контроль ситуацию взял аким города Актау Улугбек Тналиев.

"Жители г. Актау в 16 микрорайоне обнаружили неисправность на линии теплосети. Соответственно, ведутся ремонтные работы. В связи с этим введено временное ограничение на отопление и горячую воду в некоторых домах: 20А, 16, 17, 18, 19, 20 микрорайонов. Специалисты предприятия "Каспий жылу, су арнасы" оперативно работают над исправлением неисправности", – сказал аким города. Временно ограничены теплом и горячей водой дома в следующих микрорайонах: 16 микрорайон: 31,33/3, 33/7,43, 43/1,43/2, 43/3,49,50,55,56,57,59, 60, 61,63,63/1, 63/2,64,67,68,69, 77,79,85, 86,86/1, 89,90, 91,92, 93,94-дом.

17 микрорайон: 3,4,5,23,24,24 / 1,25,25 а,б., 26,27,28,29,30,43,44,45,46,51,54,55,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,101,102,103,104,105,107,110,112,113,115/1,217,217/1-үй, "Дворец школьников", колледж, бизнес-центры;

18 микрорайон: 3,18,19,20,21,28 д. "Шахар Плаза", ЖК "Империя Тауэрс";

18 а микрорайон полностью;

19 микрорайон: дома 5,13,15;

20 микрорайон,;дома 5,7,17;

20 а микрорайон: дом 21.

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