Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы попали в снежный плен на Иссык-Куле

Казахстанцев спасли в Кыргызстане Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС Кыргызстана спасли из снежного плена семью из Казахстана, которые застряли на Иссык-Куле, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло на Иссык-Куле. Семья из пяти человек ехала на пастбище в Ак-Суйском районе и застряла в сугробе.

Самостоятельно казахстанцы не смогли выбраться, им помогли прибывшие на место спасатели, Которые вытянули застрявший Nissan Patrol с помощью аварийно-спасательной машины.

Казахстанцы ехали на отдых в горнолыжный курорт "Каракол". В настоящее время казахстанцы находятся в безопасности. Они останутся городе Каракол до тех пор, пока не стабилизируется погода, отметили в МЧС КР.


Читайте также

Антисанитария и отец на полу: в Павлодаре у неблагополучной семьи забрали трех детей
Антисанитария и отец на полу: в Павлодаре у неблагополучной семьи забрали трех детей
Семь лет колонии получил кассир АЗС в Шымкенте за переводы на счет
Семь лет колонии получил кассир автозаправки в Шымкенте за переводы на счет
Лихач с игровым автоматом на BMW напугал алматинцев
Лихач с игровым автоматом на BMW перепугал алматинцев
Данияр Кунафин
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: