Казахстанцы попали в снежный плен на Иссык-Куле

Сотрудники МЧС Кыргызстана спасли из снежного плена семью из Казахстана, которые застряли на Иссык-Куле, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло на Иссык-Куле. Семья из пяти человек ехала на пастбище в Ак-Суйском районе и застряла в сугробе.

Самостоятельно казахстанцы не смогли выбраться, им помогли прибывшие на место спасатели, Которые вытянули застрявший Nissan Patrol с помощью аварийно-спасательной машины.

Казахстанцы ехали на отдых в горнолыжный курорт "Каракол". В настоящее время казахстанцы находятся в безопасности. Они останутся городе Каракол до тех пор, пока не стабилизируется погода, отметили в МЧС КР.



