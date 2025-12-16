#Казахстан в сравнении
События

Через снежные заносы и 90 км пути: троих человек спасли из снежного плена в Костанайской области

авто в снежном плену, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 15:34 Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС спасли троих человек из снежного заноса в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 16 декабря 2025 года, инцидент произошел в Карасуском районе, где легковой автомобиль с тремя людьми застрял в снегу. На помощь выехали спасатели, которые прибыли на место на вездеходе "Трэкол", преодолев около 90 километров.


Граждан эвакуировали и доставили в Есиль, после чего разместили в пункте обогрева на базе школы-интерната имени С. Серикова. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении в зимний период и учитывать погодные условия на дорогах.

Также сотрудники МЧС спасли шесть человек, съехавших на автомобиле с трассы в степь в непогоду в Акмолинской области.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
