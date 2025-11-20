Астанчанин "заработал" миллионы на схеме с льготными кредитами
В Астане мужчина обещал помочь с оформлением льготных кредитов за вознаграждение, сообщает Zakon.kz.
По информации прокуратуры столицы, мошенник обманул 16 человек. Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге.
"Мошенник обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили денежные средства. К примеру, представляясь работником нацкомпании, предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услугу в 100 тыс. тенге", – сообщили в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы.
Причиненный материальный ущерб взыскан.
Приговор вступил в законную силу.
Другая жительница столицы убеждала людей в наличии связей за рубежом и собрала с людей порядка 420 млн тенге за машины из Южной Кореи, которые оказались арендованными.
